В Акмянском районе с плотины упал человек

Сообщение поступило 20 июня, в 5.40 ч. по номеру 112. Звонивший сказал, что в Акмянском районе, в деревне Дабикине, с плотины упал человек, его не видно на поверхности воды.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала Delfi, что в 6.10 ч. полицейские вытащили мужчину (1948 г.р.) из воды, реанимировали его до приезда врачей, потом пострадавшего реанимировали врачи. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось. В 6.39 ч. врачи констатировали, что пострадавший скончался.

По предварительным данным, о несчастье сообщил друг мужчины, с которым он приехал на рыбалку. Он сказал, что оставил друга с лодкой на берегу, а сам поехал, чтобы оставить машину в удобном месте. Когда он вернулся к берегу, увидел пустую лодку на воде, за ней плыл его друг. Упавший в воду мужчина пытался удержаться на плаву, но не успел догнать лодку и ушел под воду.