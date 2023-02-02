В ночь на 23 января в Акмянском районе патрульный экипаж около деревни Пашаркарняй услышал по рации информацию об угоне красного Renault Modus (2004 г.в.) в Новой Акмяне. Полицейские заметили, что мимо них едет красный автомобиль той же марки.

Они развернулись, поехали за автомобилем, сверили номера и стали останавливать угонщика.

Водитель на требования полиции остановиться не реагировал. Однако потом водитель сбавил скорость, автомобиль остановился. Полицейские подбежали к машине и увидели, что водитель пытается завести машину, но у него ничего не получается.

Полицейские открыли дверь авто и обнаружили пьяного мужчину. Выяснилось, что это 38-летний житель Акмянского района, который за короткое время совершил сразу несколько правонарушений.

Подозреваемый был пьян - 1,20 промилле (через 20 минут - 1,80 промилле). Ему грозит административная ответственность за нетрезвое вождение.

После осмотра авто выяснилось, что у него поврежден передний бампер.

Мужчина признался, что толком не умеет управлять автомобилем, что у него никогда не было прав, выезжая со двора он зацепил ступеньки. Мужчине придется ответить за вождение без прав, за совершение ДТП, повреждение чужого имущества, за то, что он уехал с места ДТП, не сообщив об этом в полицию.

Кроме того, мужчине грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.

Правда, мужчина утверждает, что не угонял авто, а просто взял его без ведома хозяина (жильца того же центра социальной реабилитации, в котором жил и подозреваемый).

"Так что, мне сейчас за это придется сесть?", - возмущался подозреваемый ранее судимый за кражи и убийство.