В Акмянском районе обидчик пытался заставить девочку замолчать

 
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ФОТО: Shutterstock
Женщина и подросток пытались уговорить девочку отказаться от своих показаний правоохранительным органам, но их план провалился. Дело уже рассматривается в суде.

Сотрудники полиции Тельшяйского округа 15 сентября получили письмо от Службы защиты прав детей Шяуляйского округа о том, что тринадцатилетняя жертва вынуждена отказаться от своих показаний.

Указано, что жители Акмянского района – женщина, 1987 г.р. и несовершеннолетний 2007 г.р. оказывали давление на несовершеннолетнюю 2010 г.р. потерпевшую по уголовному делу. По факту происшествия начато расследование в соответствии со статьей 233 Уголовного кодекса Литовской Республики – за давление на свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика.

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