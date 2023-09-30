В Акмянском районе обидчик пытался заставить девочку замолчать

Сотрудники полиции Тельшяйского округа 15 сентября получили письмо от Службы защиты прав детей Шяуляйского округа о том, что тринадцатилетняя жертва вынуждена отказаться от своих показаний.

Указано, что жители Акмянского района – женщина, 1987 г.р. и несовершеннолетний 2007 г.р. оказывали давление на несовершеннолетнюю 2010 г.р. потерпевшую по уголовному делу. По факту происшествия начато расследование в соответствии со статьей 233 Уголовного кодекса Литовской Республики – за давление на свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика.