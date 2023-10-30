В Акмянском районе мужчина предположительно нанес себе ранение самодельным огнестрельным оружием

 
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Ginklas
Ginklas
ФОТО: AFP / Scanpix
В Акмянском районе в воскресенье мужчина предположительно нанес себе ранение самодельным огнестрельным оружием, сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, около 14.00 час. в своем доме в селе Пелкяле был найден мужчина без сознания (1965 г. р.). Мужчина был доставлен в Каунасскую больницу.

Предполагается, что мужчина нанес себе ранение из самодельного огнестрельного оружия. На месте происшествия было обнаружено и изъято самодельное огнестрельное оружие, пневматическая винтовка и 35 патронов калибра 5,6 мм.

Начато досудебное расследование по факту серьезного повреждения здоровья по неосторожности и незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Источник
ru.DELFI.lt
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