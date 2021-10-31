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В субботу, в 16.10, полиция получила сообщение об ужасном инциденте.
Ужасный инцидент в Мажейкяй: сообщается, что мужчина изнасиловал свою супругу
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщается, что в Мажейкяй, дома, мужчина 1996 года рождения изнасиловал свою супругу 2000 года рождения.

Мужчина ищут.

Полиция начала досудебное расследование по статье 149 УК Литовской Республики (изнасилование).

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