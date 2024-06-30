2024.06.30 13:37

Ужасные цифры – за сутки в Литве обнаружены 10 тел

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi policijos nuotrauka
Asociatyvi policijos nuotrauka
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

В субботу в Литве сообщили о том, что найдены тела 10 человек.

По данным полиции, 29 июня в 6.30 ч. сообщили, что в Пикеляй (Мажейкяйский район), в хозпостройке было обнаружено тело мужчины 1968 г.р. На теле внешних следов насилия не обнаружено.

В 7.30 ч. того же дня в Шяуляй, на ул. Жальгирё Соду 12-ои, в дачном домике было обнаружено тело мужчины 1950 г.р. без внешних следов насилия.

В 8.30 ч., в Жёгайчай (Мажейкяйский район) было обнаружено тело женщины 1959 г.р. без внешних следов насилия. Женщина умерла в поле.

В 9.54 ч. сообщили о том, что в Акмянском районе в квартире обнаружено тело женщины 1968 г.р. без внешних следов насилия.

В Алитусе, на ул. Лауко, в квартире скончался мужчина (1960 г.р.). Тело было обнаружено в стадии разложения.

В 13.24 ч. в Видукле (Расейнский район), в гараже было обнаружено тело мужчины 1987 г.р., без внешних следов насилия.

В 17.55 ч. в Шяуляй, на ул. Рагайнес, в доме было обнаружено тело мужчины 1981 г.р.

В 21.42 ч., в Юрбаркском районе, в Велиуоне, около дома было обнаружено тело женщины 1948 г.р. в стадии разложения.

В 22.06 ч., в Кельмесском районе, в деревне Гайляй, во дворе жилого дома было обнаружено тело мужчины 1964 г.р. без внешних следов насилия.

В 22.30 ч. в Тельшяйском районе, в деревне Пашатрия, во дворе дома было обнаружено тело мужчины 1974 г.р.

Обстоятельства смерти этих людей выясняет полиция.

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