Ужасная трагедия: двадцатилетний парень насмерть переехал лежавшего на дороге подростка

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В воскресенье вечером, около 0.40, на трассе Таураге-Жигайчяй-Вайнутас, автомобиль Audi A6, за рулем которого был двадцатилетний парень, переехал шестнадцатилетнего подростка, лежавшего на дороге.