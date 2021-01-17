Ужасная трагедия: двадцатилетний парень насмерть переехал лежавшего на дороге подростка

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В воскресенье вечером, около 0.40, на трассе Таураге-Жигайчяй-Вайнутас, автомобиль Audi A6, за рулем которого был двадцатилетний парень, переехал шестнадцатилетнего подростка, лежавшего на дороге.
По данным Департамента полиции, лежащий на дороге несовершеннолетний (2004 года рождения) скончался на месте.
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