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В Рокишкисском районе пожарные-спасатели вытащили из колодца тело женщины.
Ужасная находка - в колодце обнаружили тело женщины
© Shutterstock

Несчастье произошло в Рокишкисском районе. Сообщение было получено 31 марта около 8 часов утра.

Приехавшие на место сотрудники полиции вызвали пожарных. Спасатели спустились в колодец по веревке. Женщина находилась на глубине около 4 метров, признаков жизни не подавала.

После того, как ее вытащили, врачи констатировали смерть. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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