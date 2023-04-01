Ужасная находка - в колодце обнаружили тело женщины

Несчастье произошло в Рокишкисском районе. Сообщение было получено 31 марта около 8 часов утра.
Приехавшие на место сотрудники полиции вызвали пожарных. Спасатели спустились в колодец по веревке. Женщина находилась на глубине около 4 метров, признаков жизни не подавала.
После того, как ее вытащили, врачи констатировали смерть. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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