Утром на машине женщина обнаружила ругательство, шины были порезаны

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В среду утром (1 марта) жительница Вильнюса вышла во двор и увидела красную надпись kurva на машине, шины были порезаны.
Полиция информировала, что сообщение об этом поступило 1 марта, около 8 ч. Машина Mercedes Benz стояла на улице Львово, в Вильнюсе.
Нанесен ущерб на сумму около 1000 евро.
В полицию обратилась хозяйка авто.
Ведется расследование.
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