Утром на машине женщина обнаружила ругательство, шины были порезаны

Полиция информировала, что сообщение об этом поступило 1 марта, около 8 ч. Машина Mercedes Benz стояла на улице Львово, в Вильнюсе.

Нанесен ущерб на сумму около 1000 евро.

В полицию обратилась хозяйка авто.

Ведется расследование.