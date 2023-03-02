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В среду утром (1 марта) жительница Вильнюса вышла во двор и увидела красную надпись kurva на машине, шины были порезаны.
Утром на машине женщина обнаружила ругательство, шины были порезаны
© DELFI montažas

Полиция информировала, что сообщение об этом поступило 1 марта, около 8 ч. Машина Mercedes Benz стояла на улице Львово, в Вильнюсе.

Нанесен ущерб на сумму около 1000 евро.

В полицию обратилась хозяйка авто.

Ведется расследование.

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