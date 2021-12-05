Утренний рейд в Вильнюсе: попались 6 нетрезвых водителей, конфискован BMW

Рейд начался в 9 ч. По словам полицейских, в воскресенье утром число нетрезвых водителей растет после 10 ч., когда в магазинах начинают продавать алкоголь. В магазины съезжаются те, кто пил в субботу вечером.

Однако 5 декабря двое нетрезвых водителей попались еще до 10 ч.

В организме водителя VW было 0,53 промилле (через 15 минут – 0,45 промилле). Он сказал, что в субботу вечером выпил 300 г водки, однако утром в организме были промилле, поскольку он жевал жвачку, а в ней есть химические вещества.

В 9.30 ч., был остановлен автомобиль каршеринговой компании CityBee VW Golf. В организме его водителя было 0,81 промилле (через 15 минут – 0,74 промилле).

В 10.30 ч. был остановлен автомобиль Subaru. В организме его водителя было 0,77 промилле, через 15 минут – 0,71 промилле.

Вскоре попался водитель VW. В его организме было 0,92 промилле (через 15 минут 0,91 промилле).

В 10.50 ч. был остановлен "рекордсмен" на BMW. В организме водителя 1989 г.р. было 1,71 (через 15 минут 1,65 промилле).

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В конце рейда, в 11.20 ч., был остановлен VW Passat с желтыми номерами такси. Водитель ехал по своим делам, без пассажиров. Он уверял, что накануне выпил бутылку пива. В организме мужчины было 1,18 промилле (через 15 минут – 1,01 промилле)

Неприятности были у двоих трезвых водителей.

Водитель Honda CR-V был лишен прав, а водитель Seat, проезжая мимо, снимал рейд на видео. За то, что он пользовался телефоном за рулем, ему грозит штраф в размере 30 евро.

Было и немало водителей, в организме которых было меньше 0,40 промилле. Им полицейские подарили одноразовые алкотестеры.

После обеда полицейские работали в Вильнюсском районе, в Юодшиляй. Там попался один водитель без прав и один нетрезвый водитель. Молодой человек на Volvo пьянел на глазах - сначала алкотестер показал 0,43 промилле, а через 15 минут 0,70 промилле.