Утечка сточных вод в Лиепае: жителей и туристов призывают снизить потребление воды и не купаться в море

Он пояснил, что техническая конструкция до сих пор была такой, что обе секции работали вместе, поэтому нужно найти техническое решение для их разделения. Принято решение о строительстве канализационной трубы, которая обойдет обрушившуюся секцию.
Для того, чтобы выяснить причину аварии, Деюс связался со специалистами Рижского Технического университета (РТУ), и в течение этого дня будет достигнуто соглашение о проведении экспертизы на объекте.
Резервуар очистных сооружений в Лиепае был построен в 2009 году. Учитывая, что это наземная постройка, специалисты осматривали ее ежедневно, и ничего не предвещало отделения стены резервуара очистных сооружений.
На данный момент остановлено поступление всех видов сточных вод как из города, так и из Каросты. В городе снижено давление воды, а жителей призывают сократить потребление воды.
Учитывая аварийную ситуацию, сточные воды накапливаются в канализационных сетях, в резервуарах перед очистными сооружениями, чтобы снизить поток неочищенных сточных вод в море. Деюс отметил, что во внутренних сетях можно накопить примерно до 20 000 кубических метров сточных вод (м3). За сутки в городе производится от 10 000 до 12 000 м3 сточных вод, не считая дождевой воды. Когда резервуары будут заполнены, увеличится объем неочищенных сточных вод, которые попадут в Балтийское море, добавил глава Liepājas ūdens.
До полудня Деюс отказался прогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы предотвратить аварию.
Купаться запрещено
Инспекция здравоохранения запретила купаться на всех морских пляжах Лиепаи и советует также не купаться вдоль всего Курземского побережья, вплоть до Павилосты.
В инспекции пояснили агентству LETA, что запрет и ограничения будут в силе до тех пор, пока не будут получены результаты лабараторных анализов на микробиологическое качество воды в местах для купания.
Во вторник, 25 июля, инспекция проведет дополнительные микробиологические анализы на пляжах Лиепаи и Павилосты и проинформирует о дальнейших мерах по очистке окружающей среды и обеспечению безопасности.
Ранее мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш заявил, что не рекомендуется купаться в море на территории Южнокурземского края, особенно в волости Медзес, поскольку течение унесло сточные воды именно в том направлении.
Как сообщалось, вечером 23 июля в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений. В результате чего часть очистной воды просочилась в море.