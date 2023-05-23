Успешная операция Управления криминальной разведки: в авто обнаружен 1 кг предположительно наркотических веществ

По данным Тюремной службы Литвы, после проведения обысков в доме подозреваемого было обнаружено и изъято множество улик, а также наркотические психотропные вещества разных видов, упаковочное и весовое оборудование.
На основании собранных материалов суд в отношении лица избрал самую суровую меру пресечения – арест сроком на три месяца.
По данному факту начато досудебное расследование.
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