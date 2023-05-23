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Сотрудники Управления криминальной разведки Тюремной службы Литвы, при проверке полученной информации, в Каунасе провели досмотр лица, а также находившейся с ним женщины. В результате досмотра в их автомобиле было обнаружено около 1 кг предположительно наркотических психотропных веществ, предположительно, амфетамина.
Успешная операция Управления криминальной разведки: в авто обнаружен 1 кг предположительно наркотических веществ
© Klaipėdos aps. VPK

По данным Тюремной службы Литвы, после проведения обысков в доме подозреваемого было обнаружено и изъято множество улик, а также наркотические психотропные вещества разных видов, упаковочное и весовое оборудование.

На основании собранных материалов суд в отношении лица избрал самую суровую меру пресечения – арест сроком на три месяца.

По данному факту начато досудебное расследование.

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