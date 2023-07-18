Ураган сломал самое старое дерево в Вильнюсе

Порода этого старинного дерева – липа мелколистная (лат. Tilia cordata). Высота - около 28 м. Диаметр ствола 1,3 м, в высоту - около 4,40 м.
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Во вторник в Вильнюсе ураган сломал самое старое дерево города - липу в парка Сапегов. Это дерево с 29 мая 1996 года является объектом ботанического природного наследия, охраняемым Вильнюсским городским самоуправлением, которому более 300 лет. Это дерево напоминает о тех временах, когда создавался парк дворца Сапегов.
Порода этого старинного дерева – липа мелколистная (лат. Tilia cordata). Высота - около 28 м. Диаметр ствола 1,3 м, в высоту - около 4,40 м.