Унесший жизнь двух мужчин взрыв в Молетском районе – полиция представила версию

По данным полиции, подозревают, что взрыв произошел, когда мужчины доставали из автомобиля Seat Leon какую-то взрывчатку. Личности погибших пока не установлены. Надеются, что информация прояснится, когда врачи разрешат побеседовать с молодым человеком (2004 г.р), который находится в вильнюсской больнице. После взрыва на место происшествия прибыли пожарные-спасатели и констатировали, что пожара не было.

По просьбе полиции, пожарные-спасатели срезали замок с гаража и проверили багажник машины Škoda Superb. Подозревают, что машина принадлежала одному из погибших. Саперы нашли и другую взрывчатку. Было начато расследование по факту незаконного хранения взрывчатки.

Командующий "Арас" Викторас Грабаускас подозревает, что взрыв произошел в стоявшей машине. Пока сложно сказать, что стало причиной взрыва. Но есть и версия, что бомба могла взорваться не в машине, а рядом с ней.