2024.07.25 15:52

Украинские спецслужбы разоблачили агентов ФСБ, планировавших поджоги торговых центров в ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainoje neutralizuota FSB užverbuota grupė, planavusi padegimus Baltijos šalyse
Ukrainoje neutralizuota FSB užverbuota grupė, planavusi padegimus Baltijos šalyse
ФОТО: SBU

Служба безопасности Украины (СБУ) и национальная полиция предотвратили серию терактов на территории Украины и Евросоюза (ЕС).

По данным СБУ, в ходе спецоперации в разных регионах Украины была разоблачена группа агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, готовивших поджоги в местах скопления большого количества людей. Как утверждается, основными целями были торговые центры, заправки, аптеки и рынки Украины, Польши и стран Балтии. При этом отмечается, что преступную деятельность дистанционно координировала российская разведка.

Преступная группа состояла из 19 человек, проживающих в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и Запорожье.

Сообщается, что преступникам грозит пожизненное заключение.

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