Украинка предъявила пограничникам фальшивое водительское удостоверение

Служба охраны госграницы информировала, что во время проверки выяснилось, что все документы женщины в порядке, за исключением водительского удостоверения. Выяснилось, что голографическая пленка и UV-защита на нем - всего лишь имитация. Значит, документ фальшивый.

Кстати, в документе был указан очень длительный срок действия – целых 30 лет. Пограничники задержали женщину и доставили ее на Калварийскую заставу. Было начато расследование, которое возглавил прокурор Мариямпольской прокуратуры.

За владение и использование фальшивых документов подозреваемой грозит арест или лишение свободы на 4 года.