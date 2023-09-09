Украинка предъявила пограничникам фальшивое водительское удостоверение

 
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ФОТО: VSAT

7 сентября после полудня на дороге Мариямполе-Сувалки, у деревни Салапераугис пограничники проверили документы водителя Toyota Prius. Зарегистрированным в Литве автомобилем управляла 29-летняя гражданка Украины, у которой есть вид на жительство в нашей стране.

Служба охраны госграницы информировала, что во время проверки выяснилось, что все документы женщины в порядке, за исключением водительского удостоверения. Выяснилось, что голографическая пленка и UV-защита на нем - всего лишь имитация. Значит, документ фальшивый.

Кстати, в документе был указан очень длительный срок действия – целых 30 лет. Пограничники задержали женщину и доставили ее на Калварийскую заставу. Было начато расследование, которое возглавил прокурор Мариямпольской прокуратуры.

За владение и использование фальшивых документов подозреваемой грозит арест или лишение свободы на 4 года.

После допроса женщину задержали, а автомобиль Toyota Prius пограничники передали мужу задержанной, у которого все документы были в порядке.

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