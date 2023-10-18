Угрозы продолжают поступать: за ночь получено 2000 писем

Ответственные службы работают на полную мощность, уровень угрозы не изменился.

Полиция просит всех руководствоваться обновленными накануне рекомендациями и консультироваться с полицией по номеру 8 700 60 000, не прерывать работу.

По номеру 112 просят звонить только в тех случаях, когда после осмотра помещений и территорий был обнаружен подозрительный объект.

Всех просят соблюдать рекомендации полиции и Национального центра по управлению кризисами.

Учреждениям и организациям полиция предлагает еще раз пересмотреть свои эвакуационные планы, оценить их действенность, проверить на практике.