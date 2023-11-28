Угнаны автомобили в Вильнюсском районе и Укмерге: ущерб составляет более 25 000 евро

По данным правоохранительных органов, в понедельник в полицию Вильнюсского округа поступило заявление от мужчины (1979 г. р.) о том, что 24 ноября, около 12. 50 час., в Вильнюсском районе, в селе Ужубалю, был угнан автомобиль VW Passat. Ущерб составляет 12 750 евро.