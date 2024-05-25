2024.05.25 14:26

Угнанный в Нидерландах микроавтобус обнаружен в Литве

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

На границе с Польшей пограничники задержали микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, которым управлял житель Каунасского района. По данным пограничников, эта машина в тот же день была угнана в Нидерландах.

Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter (2016 г.в.) был остановлен на дороге Мариямполе-Сувалки, около деревни Салапераугис. Микроавтобусом с литовскими номерами управлял 30-летний житель Каунасского района.

У пограничников возникло подозрение, что машина может быть угнана. Были подозрения, что подделан номер VIN. Подозрения пограничников подтвердились, микроавтобус был объявлен в розыск полицией Нидерландов.

Водитель и микроавтобус были доставлены на Калварийскую заставу.

Водитель сказал, что он должен был доставить машину в Каунас.

Начато расследование.

Молодому человеку грозит также ответственность за вождение транспортного средства с неоригинальными номерами (штраф 240 евро).

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