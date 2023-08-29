29 августа 2023 г. 07:12

Угнанный в Польше тягач въехал в Литву из Беларуси

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT
На Шальчининкском КПП пограничники задержали тягач DAF, который польская правоохрана разыскивала в течение 4 лет. Зарегистрированным в Узбекистане тягачом управлял гражданин Узбекистана, сообщает СОГГ.

Тягач DAF FT XF на КПП в Литве проверили в воскресенье ночью. Им управлял 30-летний гражданин Узбекистана. Документы водителя были в порядке.

Пограничники проверили в базе данные тягача (2013 г.в.) и выяснили, что он 4 года назад был угнан в Польше.

Было начато расследование по факту приобретения или реализации полученного преступным путем имущества. За это нарушение грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

Водителя опросили как свидетеля и отпустили. Тягач временно находится на Варенской заставе.

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