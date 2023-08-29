Угнанный в Польше тягач въехал в Литву из Беларуси

Тягач DAF FT XF на КПП в Литве проверили в воскресенье ночью. Им управлял 30-летний гражданин Узбекистана. Документы водителя были в порядке.

Пограничники проверили в базе данные тягача (2013 г.в.) и выяснили, что он 4 года назад был угнан в Польше.

Было начато расследование по факту приобретения или реализации полученного преступным путем имущества. За это нарушение грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.