Угнанный в Нидерландах микроавтобус обнаружен в Литве

Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter (2016 г.в.) был остановлен на дороге Мариямполе-Сувалки, около деревни Салапераугис. Микроавтобусом с литовскими номерами управлял 30-летний житель Каунасского района.
У пограничников возникло подозрение, что машина может быть угнана. Были подозрения, что подделан номер VIN. Подозрения пограничников подтвердились, микроавтобус был объявлен в розыск полицией Нидерландов.
Водитель и микроавтобус были доставлены на Калварийскую заставу.
Водитель сказал, что он должен был доставить машину в Каунас.
Начато расследование.
Молодому человеку грозит также ответственность за вождение транспортного средства с неоригинальными номерами (штраф 240 евро).