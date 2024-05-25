Угнанный в Нидерландах микроавтобус обнаружен в Литве

Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter (2016 г.в.) был остановлен на дороге Мариямполе-Сувалки, около деревни Салапераугис. Микроавтобусом с литовскими номерами управлял 30-летний житель Каунасского района.

У пограничников возникло подозрение, что машина может быть угнана. Были подозрения, что подделан номер VIN. Подозрения пограничников подтвердились, микроавтобус был объявлен в розыск полицией Нидерландов.

Водитель и микроавтобус были доставлены на Калварийскую заставу.

Водитель сказал, что он должен был доставить машину в Каунас.

Начато расследование.