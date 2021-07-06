Полиция сообщает, что 5 июля, в 14.19 ч. в Калварии, на ул. Дваро, на территории авторынка был обнаружен автомобиль Tesla model 3. 5 июля полиция Нидерландов объявила о его угоне.

Начато расследование по 189 ст. УК ЛР (приобретение и реализация полученного преступным путем имущества).