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Когда полиция Нидерландов объявила в розыск угнанный автомобиль Tesla, он уже был в Литве, на Калварийском авторынке.
Полиция сообщает, что 5 июля, в 14.19 ч. в Калварии, на ул. Дваро, на территории авторынка был обнаружен автомобиль Tesla model 3. 5 июля полиция Нидерландов объявила о его угоне.
Начато расследование по 189 ст. УК ЛР (приобретение и реализация полученного преступным путем имущества).
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