В воскресенье, в 15.30 ч. в деревне Рудамина, в дерево врезался автомобиль.

По словам звонившего, из машины вышли, возможно, нетрезвые люди. На месте происшествия, на перекрестке ул. Рудянс и Риту, полиция обнаружила Opel Astra Station Wagon, который врезался в дерево и в столб.

Людей около машины не было. Полиция нашла владельца машины. Он утверждает, что машина была угнана час назад.

Ущерб около 1800 евро.

Ведется расследование по факту угона автомобиля.