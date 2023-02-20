В воскресенье, в 15.30 ч. в деревне Рудамина, в дерево врезался автомобиль.
По словам звонившего, из машины вышли, возможно, нетрезвые люди. На месте происшествия, на перекрестке ул. Рудянс и Риту, полиция обнаружила Opel Astra Station Wagon, который врезался в дерево и в столб.
Людей около машины не было. Полиция нашла владельца машины. Он утверждает, что машина была угнана час назад.
Ущерб около 1800 евро.
Ведется расследование по факту угона автомобиля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник президента: вторжение российских военных группировок наподобие "Вагнер" в страны Балтии – вероятный сценарий
Как утверждает главный советник президента Литвы...
Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов
Президент США Джо Байден находится с необъявленным...
Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию
В своем письме-обращении к образовательному сообществу...
Литовцы заполонили Таиланд: отдыхают месяц, а тратят меньше, чем в Литве
Литовцы, измученные плохой погодой, бегут в Таиланд ,...
Представитель работодателей: 15 лет назад я бы одобрил закрытие магазинов в выходные, а сейчас - нет
Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...