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17 ноября поступило сообщение о пожаре в Казлу Руде.
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Сообщалось, что в 10.14 ч. информировали о пожаре в казлу Руде, на ул. Гедимино (Ikea) - загорелся автомобиль, здание, обрушилась стена, пострадал человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на самом деле проходят учения, информация неверная. Сообщается, что никто не пострадал.

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