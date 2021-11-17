Сообщалось, что в 10.14 ч. информировали о пожаре в казлу Руде, на ул. Гедимино (Ikea) - загорелся автомобиль, здание, обрушилась стена, пострадал человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на самом деле проходят учения, информация неверная. Сообщается, что никто не пострадал.