2024.10.15 11:17

Убийство в Клайпеде – во дворе многоквартирного дома обнаружено тело пожилого мужчины

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

В понедельник, 14 октября, в Клайпеде было совершено убийство.

По данным Департамента полиции, 14 октября, в 11.53 ч., в Клайпеде, на ул. Саусё 15-осёс, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело пожилого мужчины 85-90 лет со следами насилия. Личность убитого пока не установлена.

Сообщается,что задержан подозреваемый (1939 г.р.), он был арестован.

По данным Клайпедской полиции, тело обнаружила женщина, которая убирала мусор на улице.

Сообщается, что тело мужчины было в мешке.

Подозреваемый до сих пор в поле зрения полиции не попадал и не был судим.

Начато расследование по факту убийства.

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