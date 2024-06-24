Убийство в Каунасе: двери в квартиру открывали пожарные-спасатели

„Может, вам известно, что произошло на ул. Биржялё 23-осёс? Здесь скорая, два экипажа полиции и стоп-лента“, – писал в редакцию портала Kas vyksta Kaune 23 июня в 17.49 ч. читатель.

„На ул. Биржялё 23-осёс убит человек. Задержан молодой человек с длинными волосами, его увезла полиция. Дверь в квартиру вскрыли пожарные-спасатели“, – писала другая читатель.

Представитель полиции сказала журналистам Kas vyksta Kaune, что в 15.03 ч. поступило сообщение о преступлении на ул. Биржялё 23-осёс.

Она подтвердила, что расследуют убийство.