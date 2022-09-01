Вильнюсская окружная прокуратура завершила расследование по факту убийства женщины в Авиженяй (Вильнюсский район) и покушения на жизнь ее сожителя.
Прокуратура сообщает, что подозреваемый неподсуден. Он прошел обследование в стационаре, выяснилось, что у мужчины наблюдаются серьезные нарушения психики. Прокурор Юргита Ясюнене просит суд назначить подозреваемому принудительное лечение.
Напомним, что убийство было совершено 20 февраля 2022 года, рано утром.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в момент убийства был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Женщина была убита спящей, ее сожитель проснулся от боли и успел выбраться в коридор и позвонить в дверь к соседям, те вызвали скорую и полицию.
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