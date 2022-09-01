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В Вильнюсском районе, в Авиженяй, была убита женщина и ранен ее сожитель. Однако выяснилось, что подозреваемый сын покойной неподсуден.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Вильнюсская окружная прокуратура завершила расследование по факту убийства женщины в Авиженяй (Вильнюсский район) и покушения на жизнь ее сожителя.

Прокуратура сообщает, что подозреваемый неподсуден. Он прошел обследование в стационаре, выяснилось, что у мужчины наблюдаются серьезные нарушения психики. Прокурор Юргита Ясюнене просит суд назначить подозреваемому принудительное лечение.

Напомним, что убийство было совершено 20 февраля 2022 года, рано утром.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в момент убийства был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Женщина была убита спящей, ее сожитель проснулся от боли и успел выбраться в коридор и позвонить в дверь к соседям, те вызвали скорую и полицию.

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