Убийство в Вильнюсском районе: пострадавший успел попросить о помощи, но спасти ему жизнь не удалось

По данным полиции, 20 сентября, в 16 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Скляусчай, было совершено убийство.

По предварительным данным, полицию вызвал мужчина, который сообщил, что к воротам его дома пришел раненый человек и попросил о помощи. Звонивший сказал, что мужчина ранен. Пострадавший успел рассказать ему, что пилил деревья в лесу и подрался с другим мужчиной.

На место происшествия приехали врачи, но они уже ничем не могли помочь пострадавшему, он скончался на месте.

Полиция выяснила, что в автомобиле нетрезвый (3,84 промилле) мужчина (1973 г.р.) ножом ранил другого мужчину (1973 г.р.). От полученного ранения пострадавший скончался.