Департамент полиции сообщает, что 21 ноября, в 18.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, в квартире было обнаружено тело мужчины (1957 г.р.) со следами насилия (синяками и кровоподтеками).
По предварительным данным, в квартире распивали алкоголь.
Около 21 ч. был задержан подозреваемый (2003 г.р.). Он был пьян (1,77 промилле).
Ведется расследование.
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