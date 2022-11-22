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В понедельник вечером в Вильнюсе было совершено убийство. Полиция сообщила о задержанном подозреваемом.

Департамент полиции сообщает, что 21 ноября, в 18.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, в квартире было обнаружено тело мужчины (1957 г.р.) со следами насилия (синяками и кровоподтеками).

По предварительным данным, в квартире распивали алкоголь.

Около 21 ч. был задержан подозреваемый (2003 г.р.). Он был пьян (1,77 промилле).

Ведется расследование.



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