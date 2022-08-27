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Департамент полиции информировал об убийстве в Таураге.
Убийство в Таураге: в доме обнаружено тело молодой женщины, задержанa подозреваемaя
© DELFI / Karolina Pansevič

26 августа, в 17.15 ч., в Таураге, в доме на ул. Страздо, было обнаружено тело молодой женщины (1997 г.р.) с колотой раной на шее.

По предварительным данным, задержана подозреваемая (1966 г.р.).

Ведется расследование по факту убийства.

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