Убийство в Таураге: в доме обнаружено тело молодой женщины, задержанa подозреваемaя

26 августа, в 17.15 ч., в Таураге, в доме на ул. Страздо, было обнаружено тело молодой женщины (1997 г.р.) с колотой раной на шее.

По предварительным данным, задержана подозреваемая (1966 г.р.).

Ведется расследование по факту убийства.