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Департамент полиции информировал об убийстве в Шилуте.
Убийство в Шилуте: в огороде обнаружено тело мужчины, подозреваемый задержан
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, 12 августа, в 11 ч., в Шилуте, на ул. Дзуку, в огороде было обнаружено тело мужчины (1943 г.р.) с колотыми ранами.

Полиция задержала подозреваемого (1997 г.р.), он был закрыт в КПЗ.

ведется расследование.

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