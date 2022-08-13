Убийство в Шилуте: в огороде обнаружено тело мужчины, подозреваемый задержан

По предварительным данным, 12 августа, в 11 ч., в Шилуте, на ул. Дзуку, в огороде было обнаружено тело мужчины (1943 г.р.) с колотыми ранами.

Полиция задержала подозреваемого (1997 г.р.), он был закрыт в КПЗ.

ведется расследование.