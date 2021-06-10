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Департамент полиции Литвы информировал об убийстве в Радвилишкском районе.
Убийство в Радвилишкском районе: обнаружено тело женщины
© A.Koroliovo nuotr.

9 июня, в 20.40 ч., в деревне Полекеле, на ул. Аливу, в доме было обнаружено тело женщины (1969 г.р.) с колотыми ранами.

Задержан подозреваемый (1977 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняются.

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