Убийство в Радвилишкском районе: обнаружено тело женщины

9 июня, в 20.40 ч., в деревне Полекеле, на ул. Аливу, в доме было обнаружено тело женщины (1969 г.р.) с колотыми ранами.

Задержан подозреваемый (1977 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняются.