Департамент полиции сообщает, что 29 января, в 10.30 ч. в деревне Патамулшис (Пренайский район), на ул. Жарос, в доме было обнаружено тело женщины (1951 г.р.) с рубленными ранами в области головы.
Задержан подозреваемый (1961 г.р.).
По предварительным данным, женщина жила одна. Подозреваемый и жертва были хорошо знакомы, мужчина к ней приходил.
В организме подозреваемого было 1,78 промилле.
Начато расследование.
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