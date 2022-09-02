Убийство в Клайпеде окутано тайной: суд не стал арестовывать подозреваемую

"Это были вежливые, порядочные люди, хорошая семья. Когда я услышала о случившемся, не могла поверить", – сказала девушка, которая арендует помещение у подозреваемой.

31 августа, в 6 ч. в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж мертв. Женщину задержали как подозреваемую, полиция изъяла легальный пистолет S7 3.3.

2 сентября утром подозреваемую доставили в Клайпедский суд на допрос. Кроме того, суд будет решать вопрос назначения меры пресечения.

Женщину подозревают в убийстве супруга, однако ее адвокат Гинтаутас Даугела сказал, что не все так, как представляется на первый взгляд. Правда, версию подозреваемой он озвучить не захотел.

Прокурор Арунас Саунорюс просит суд заключить женщину под стражу на три месяца. Он также не склонен рассказывать подробности. Прокурор только заметил, что дело достаточно запутанное.

Что на самом деле произошло, близкие супругов могут лишь гадать.

Пара поженилась всего год назад. Их знакомые отзываются о ней только положительно. Пары начинала свой бизнес. Женщина сдавала в аренду помещения для офисов.

Из-за убийства пришлось привлекать специалистов службы по правам детей. По их данным, прежде эта семья в их поле зрения не попадала.

В 9 ч. суд объявил, что не удовлетворил просьбу прокурора, и женщина будет освобождена прямо в зале заседания.

По словам прокурора, суд объяснил свое решение тем, что у женщины есть достаточно причин не скрываться от правосудия. Саунорюс заметил, что подозреваемой назначат другие меры пресечения.