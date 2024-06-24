2024.06.24 07:02

Убийство в Каунасе: двери в квартиру открывали пожарные-спасатели

 
ru.DELFI.lt
Nužudymas Kaune
Nužudymas Kaune
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

В канун Йонинес в Каунасе был убит человек.

„Может, вам известно, что произошло на ул. Биржялё 23-осёс? Здесь скорая, два экипажа полиции и стоп-лента“, – писал в редакцию портала Kas vyksta Kaune 23 июня в 17.49 ч. читатель.

„На ул. Биржялё 23-осёс убит человек. Задержан молодой человек с длинными волосами, его увезла полиция. Дверь в квартиру вскрыли пожарные-спасатели“, – писала другая читатель.

Представитель полиции сказала журналистам Kas vyksta Kaune, что в 15.03 ч. поступило сообщение о преступлении на ул. Биржялё 23-осёс.

Она подтвердила, что расследуют убийство.

В понедельник стало известно, что по подозрению в убийстве задержан родственник (1984 г.р.) покойного.

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