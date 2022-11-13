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В субботу в Йонаве было совершено преступление – был убит мужчина.
Убийство в Йонаве: во время конфликта мужчина до смерти избил близкого человека
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции информировал, что в 11 ч. в Йонаве, на ул. Хемику, в доме, во время конфликта, мужчина (1983 г.р.) избил мужчину (1946 г.р.).

От полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан по подозрению в убийстве родственника или близкого члена семьи (3 п. 2 ч. 129 ст. УК ЛР).

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