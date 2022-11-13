Убийство в Йонаве: во время конфликта мужчина до смерти избил близкого человека

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В субботу в Йонаве было совершено преступление – был убит мужчина.
Департамент полиции информировал, что в 11 ч. в Йонаве, на ул. Хемику, в доме, во время конфликта, мужчина (1983 г.р.) избил мужчину (1946 г.р.).
От полученных травм пострадавший скончался.
Подозреваемый задержан по подозрению в убийстве родственника или близкого члена семьи (3 п. 2 ч. 129 ст. УК ЛР).
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