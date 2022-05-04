aA
На кладбище советских воинов в Клайпеде обнаружены обломанные уголки памятной звезды.
У звезды мемориала советским воинам в Клайпеде отбиты углы
© Mindaugas Milinis

Как сообщили в Департаменте, во вторник, около 14 часов 45 мин., на кладбище воинов Второй мировой войны на ул. С.Дауканто было замечено, что памятная звезда повреждена - все углы звезды сломаны.

Собраны доказательства в связи с уничтожением или повреждением имущества.

На кладбище на улице С.Дауканто в портовом городе похоронены советские воины, погибшие в январе 1945 года во время боя с немецкой армией за Клайпеду. На этом кладбище похоронено около 685 советских солдат.

Статьи по теме:
В Ширвинтос обновлена советская символика: действия сняты скрытой камерой
В Каунасе с кладбища в Верхних Шанчай убрали монумент советским воинам

С началом вторжения России в Украину в феврале литовская полиция фиксирует инциденты с советскими памятниками по всей стране, чаще всего их окрашивают в цвета украинского флага.

В ответ на войну, развязанную Россией в Украине, министр культуры Литвы Симон Кайрис подписал приказ, разрешающий муниципалитетам страны принимать решения о советском наследии на кладбищах.

Недавно состоялся демонтаж памятников советским воинам в Каунасе, решение о демонтаже советских памятников приняты и в других городах – недавно Горсовет Паланги одобрил предложение убрать обелиск с советской символикой в ​​центре курорта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Кедайняйском районе убрали два памятника советским воинам

В Кедайняйском районе 25 апреля убрали два памятника...

TOP новостей

Подорожает и вода: некоторые компании находятся на грани неплатежеспособности

В Литве растут цены на энергетику, поставщики воды...

ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции

Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...

Metalurgijos įmonė Azovstal“, Mariupolis Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. Российские войска группируются у Изюма для наступления на Краматорск и Северодонецк

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Исследование цен в Литве: в апреле продолжился рекордный рост

По данным портала Pricer.lt и после Пасхи в апреле...

Aleksandras Vasiljevas Aleksandras Vasiljevas

Письмо историка моды Александра Васильева спустя два месяца стало поводом для обсуждения судьбы "Модного приговора"

Письмо историка моды Александра Васильева с осуждением...