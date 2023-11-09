У жителя Каунаса изъяли 34 диких попугая

В марте этого года сотрудники Департамента охраны окружающей среды провели внеплановую проверку в Каунасе, в ходе которой было установлено, что в квартире многоквартирного дома физическое лицо содержит 34 диких попугая различных охраняемых видов без разрешения Агентства охраны окружающей среды, а также без документов, подтверждающих их законное приобретение.

Постановлением Департамента охраны окружающей среды владелец попугаев был оштрафован за незаконное владение охраняемыми видами диких животных. Однако он не согласился с решением и обжаловал его, указав, что птицы в дикой природе не обитали, пойманы не были и в неволи не страдали.

По словам владельца, все его попугаи одомашнены, выращены в неволе и куплены в магазине, и поэтому они не могут считаться дикими охраняемыми животными. Однако, никаких документов, подтверждающих факт приобретения, владелец экзотических пернатых не предоставил.