По данным правоохранительных органов, женщина заявила, что в период с 10 октября прошлого года по 20 февраля текущего года неизвестные лица выманили у нее 49 250 евро через инвестиционную онлайн-платформу.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.