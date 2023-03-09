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В среду в 15.33 час. во Второй комиссариат полиции города Вильнюса обратилась женщина (1973 г. р.) по поводу крупной суммы денег, которую у нее выманили мошенники, сообщает Департамент полиции.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

По данным правоохранительных органов, женщина заявила, что в период с 10 октября прошлого года по 20 февраля текущего года неизвестные лица выманили у нее 49 250 евро через инвестиционную онлайн-платформу.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

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