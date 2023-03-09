aA
В среду в 15.33 час. во Второй комиссариат полиции города Вильнюса обратилась женщина (1973 г. р.) по поводу крупной суммы денег, которую у нее выманили мошенники, сообщает Департамент полиции.
По данным правоохранительных органов, женщина заявила, что в период с 10 октября прошлого года по 20 февраля текущего года неизвестные лица выманили у нее 49 250 евро через инвестиционную онлайн-платформу.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кошмар столичных водителей: какие радары фиксируют больше всего нарушений
Эксперты утверждают, что посты контроля скорости (ПКС)...
За покупками в Польшу: на чем можно сэкономить - не все едут за продуктами
Польские торговцы в Сейнах тоже знают, что такое...
Массированные удары по Украине 9 марта: взрывы прогремели в нескольких городах
Утром ВС РФ осуществили пуски десятков ракет, а после...
Министры озабочены законом Грузии об "иностранных агентах": призывают дать оценку интересам страны
Главы МИД стран Балтии выражают озабоченность по...
В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot
В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...