У женщины украли 112 птиц: гусей, уток и кур

aA
Полиция сообщает, что в Электренском районе у женщины украли домашних птиц.
30 марта ГПК Вильнюсского района получил заявление от женщины (1997 г.р.) о том, что в период с 27 февраля по 27 марта в деревне Мяджёлай с частной территории пропали 70 гусей, 40 кур и 2 утки.
По предварительным данным, за птицами присматривал сосед. Ущерб – 2600 евро. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эфир Delfi с Довиле Шакалене: россияне в Литве и законы, ядерка в Беларуси, журналист США в заложниках РФ
В студии Delfi - член парламентского комитета по...
С начала апреля – важные перемены: водители должны поспешить
И осенью и весной водителей неизбежно ждут перемены....
С 1 апреля в Вильнюсе будут чаще курсировать некоторые автобусы и троллейбусы
Компания JUDU сообщает, что с 1 апреля для удобства...
Мазуронис о налоге на недвижимость: гражданам придется дважды платить за один и тот же доход
Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис считает,...