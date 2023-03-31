У женщины украли 112 птиц: гусей, уток и кур

30 марта ГПК Вильнюсского района получил заявление от женщины (1997 г.р.) о том, что в период с 27 февраля по 27 марта в деревне Мяджёлай с частной территории пропали 70 гусей, 40 кур и 2 утки.

По предварительным данным, за птицами присматривал сосед. Ущерб – 2600 евро. Ведется расследование.