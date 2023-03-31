aA
Полиция сообщает, что в Электренском районе у женщины украли домашних птиц.
У женщины украли 112 птиц: гусей, уток и кур
© "Ūkininko patarėjas"

30 марта ГПК Вильнюсского района получил заявление от женщины (1997 г.р.) о том, что в период с 27 февраля по 27 марта в деревне Мяджёлай с частной территории пропали 70 гусей, 40 кур и 2 утки.

По предварительным данным, за птицами присматривал сосед. Ущерб – 2600 евро. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Вильнюсском аэропорту появятся платные туалеты

В скором времени в Вильнюсском аэропорту часть...

Эфир Delfi с Довиле Шакалене: россияне в Литве и законы, ядерка в Беларуси, журналист США в заложниках РФ

В студии Delfi - член парламентского комитета по...

С начала апреля – важные перемены: водители должны поспешить

И осенью и весной водителей неизбежно ждут перемены....

С 1 апреля в Вильнюсе будут чаще курсировать некоторые автобусы и троллейбусы

Компания JUDU сообщает, что с 1 апреля для удобства...

Мазуронис о налоге на недвижимость: гражданам придется дважды платить за один и тот же доход

Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис считает,...