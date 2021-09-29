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Во вторник у здания правительства в Вильнюсе мужчина получил ножевое ранение.
У здания правительства в Вильнюсе мужчина получил ножевое ранение
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По предварительным данным, в 15 ч. на площади им. Винцаса Кудирки нетрезвый гражданин нанес ножевое ранение молодому человеку (1988 г.р.), пострадавший был госпитализирован. У него диагностирован порез от уха до подбородка.

Подозреваемый (1973 г.р.) был арестован. В его организме оказалось 2,72 промилле.

Ведется расследование.

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