У здания правительства в Вильнюсе мужчина получил ножевое ранение

По предварительным данным, в 15 ч. на площади им. Винцаса Кудирки нетрезвый гражданин нанес ножевое ранение молодому человеку (1988 г.р.), пострадавший был госпитализирован. У него диагностирован порез от уха до подбородка.
Подозреваемый (1973 г.р.) был арестован. В его организме оказалось 2,72 промилле.
Ведется расследование.
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