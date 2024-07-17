У погибшего во время преследования мотоциклиста был серьезный повод для бегства

Трагическое ДТП произошло в ночь на 14 июля, около 2 ч. На ул. Оланду полицейским не подчинился и не остановился мотоциклист на мотоцикле BMW.

Меньше чем через 10 минут, мотоциклист не справился с управлением, заехал на островок безопасности и разбился на ул. Жирмуну.

Дмитрий Д. 1995 г.р., управлявший мотоциклом, разбился на смерть, пассажир 2000 г.р. получил травмы. В больнице ему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

По сведениям источников Delfi, мотоциклист привлек внимание полицейских, поскольку у них были данные об угоне мотоцикла BMW. Дмитрий Д. ранее не меньше 10 раз был судим за разные преступления, многократно был наказан в административном порядке.