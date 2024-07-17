2024.07.17 07:00

У погибшего во время преследования мотоциклиста был серьезный повод для бегства

 
Рита Гечюнайте
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Vilniuje žuvo BMW motociklu nuo policijos sprukęs vyras
Vilniuje žuvo BMW motociklu nuo policijos sprukęs vyras
ФОТО: „Delfi“

В ночь на воскресенье в Вильнюсе погиб мотоциклист, который пытался сбежать от полиции. По сведениям Delfi, полицейские останавливали мотоцикл BMW, поскольку его искали как угнанный.

Трагическое ДТП произошло в ночь на 14 июля, около 2 ч. На ул. Оланду полицейским не подчинился и не остановился мотоциклист на мотоцикле BMW.

Меньше чем через 10 минут, мотоциклист не справился с управлением, заехал на островок безопасности и разбился на ул. Жирмуну.

Дмитрий Д. 1995 г.р., управлявший мотоциклом, разбился на смерть, пассажир 2000 г.р. получил травмы. В больнице ему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

По сведениям источников Delfi, мотоциклист привлек внимание полицейских, поскольку у них были данные об угоне мотоцикла BMW. Дмитрий Д. ранее не меньше 10 раз был судим за разные преступления, многократно был наказан в административном порядке.

Вопрос в том, знал ли погибший, что управляет угнанным мотоциклом. 11 июля в фейсбуке он поделился фотографиями на этом мотоцикле, на которых не скрывал свое лицо.

Dmitrijus D. pozuoja ant motociklo likus kelioms dienoms iki žūties

Возможно, он пытался скрыться от полиции, поскольку был пьян. Был ли в организме водителя алкоголь, выясняют эксперты.

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