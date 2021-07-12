У подъезда многоквартирного дома скончалась 7-летняя девочка

Несчастье произошло 8 июля вечером около 28 дома на ул. Республикос. По словам очевидцев, девочка с бабушкой гуляла во дворе, а потом упала, она потеряла сознание. Когда место происшествия приехали врачи скорой помощи, девочка уже не дышала, ее сердце не билось. Врачи пытались реанимировать ребенка. Приехала вторая скорая. Все действия врачей оказались тщетными.

На место происшествия вызвали полицию.

"В полицию о происшествии сообщили в 21.35 ч. На месте выяснилось, что ребенок скончался. Начато расследование", – информировала Кедайняйская полиция.

Прокуроры Каунасской участковой прокуратуры информацией об этом происшествии пока не располагают.

"Пока причины смерти девочки 2014 г. расследуют эксперты. После получения их выводов будут приняты другие решения. Ведется расследования. Поскольку речь едет о смерти ребенка, информация ограничена", – заметил прокурор Нериюс Гружаускас.