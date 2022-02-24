У многоквартирного дома в Шяуляй обнаружено тело мужчины

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Департамент полиции сообщил, что в Шяуляй обнаружено тело человека.
23 февраля, в 7.22 ч., в Шяуляе, на ул. Механику, у многоквартирного дома, было обнаружено тело мужчины (1938 г.р.) со следами ушибов.
Подозревают, что мужчина выпал из окна.
Начато расследование.
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