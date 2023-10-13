У литовских таможенников крупный "улов". На 145 000 евро

 
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ФОТО: Irmuitine.lt

На пропускном пункте "Райгардас" сотрудники литовской таможни задержали крупную контрабанду сигарет: около 70 коробок нелегальных сигарет были обнаружены в тайнике грузовика из Беларуси, сообщает Таможня Литвы.

Гражданин России, въехавший на КПП "Райгардас" на грузовике Scania, заявил таможенникам, что намерен проехать транзитом через Литву в Калининградскую область России.

Он сказал, что ехал пустым, без груза. Однако, проверив машину рентгеновской системой контроля, таможенники заметили тайник в потолке полуприцепа-рефрижератора Scania. При детальной проверке там были обнаружены сигареты – около 35 000 пачек сигарет "Минск" и NZ Gold, стоимость которых с учетом обязательных налогов составляет около 145 000 евро.

Каунасское отделение Таможенной уголовной службы (МКТ) начало досудебное расследование по факту контрабанды. Водителя отпустили под денежный залог в 7 000 евро.

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