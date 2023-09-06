06 сентября 2023 г. 11:57

У латвийских контрабандистов появилась своя "спецодежда". Литовские таможенники не удивлены

 
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ФОТО: VSAT

Сотрудники Cлужбы погранохраны Литвы зафиксировали два случая контрабанды табака для кальяна. Граждане Латвии проявили изобретательность, поработав "модельерами" и сшив специальную одежду для прикрытия контрабанды.

Сотрудники Таможенного департамента остановили для проверки двух граждан Латвии, которые пересекли границу на КПП в Панямуне (российско-литовская граница).

Они заявили, что у них нет товаров, подлежащих декларированию. Однако проверка показала обратное: на обоих оказались майки с пришитыми дополнительными карманами, в которых они спрятали табак для кальяна. У одного обнаружили 14 пачек, у второго — 21 пачку. Еще 4 пачки нашли в дорожной сумке. Обоим нарушителям грозит административная ответственность за контрабанду.

По словам литовских таможенников, граждане Латвии уже не первый раз проявляют изобретательность при поездке из Российской Федерации в Литву. Например, две недели назад на КПП в Панямуне гражданин Латвии также пытался пронести контрабандным путем более 2 кг кальянного табака: тогда мужчина приклеил табак к своему телу.

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