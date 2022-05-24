В 12.43 ч. пожарным сообщили о том, что в Древерне (Клайпедский район), у устья Клишупе в заливе в сети попала лань и не может выбраться, вторая лань утонула.
Пожарные-спасатели обнаружили ланей в 300 м от берега. Одному животному уже нельзя было помочь, его тело достали из воды, вторая лань стояла по грудь в воде, ее освободили из сетей спасатели.
Еще одному животному в понедельник помощь потребовалась в Вильнюсе. В 7.32 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Б.Радвилайтес в заборе застряла косуля. Животное вызволили пожарные-спасатели.
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