В 12.43 ч. пожарным сообщили о том, что в Древерне (Клайпедский район), у устья Клишупе в заливе в сети попала лань и не может выбраться, вторая лань утонула.

Пожарные-спасатели обнаружили ланей в 300 м от берега. Одному животному уже нельзя было помочь, его тело достали из воды, вторая лань стояла по грудь в воде, ее освободили из сетей спасатели.

Еще одному животному в понедельник помощь потребовалась в Вильнюсе. В 7.32 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Б.Радвилайтес в заборе застряла косуля. Животное вызволили пожарные-спасатели.