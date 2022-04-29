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Полиция задержала мужчину, который по всей Литве воровал горючее. Выяснилось, что у подозреваемого нет прав на вождение автомобиля. Кроме того, его разыскивают за совершенные ранее преступления.
"Творение божье" воровало горючее по всей Литве
© Vilniaus aps. VPK

Полиция второго вильнюсского комиссариата полиции задержала вора, который в передаче ТВ помощь на телеканале TV3 назвал себя "Творением божьим".

В течение месяца подозреваемый совершил около 30 краж по всей Литве. Начато расследование.

Задержанный не только бесплатно заливал горючее, но и управлял автомобилем 25 лет без прав на вождение, сообщает полиция.

Выяснилось также, что подозреваемого разыскивали и из-за совершенных ранее преступлений. Полиция выясняет нет ли на его совести и других преступлений.

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