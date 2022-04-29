"Творение божье" воровало горючее по всей Литве

Полиция второго вильнюсского комиссариата полиции задержала вора, который в передаче ТВ помощь на телеканале TV3 назвал себя "Творением божьим".

В течение месяца подозреваемый совершил около 30 краж по всей Литве. Начато расследование.

Задержанный не только бесплатно заливал горючее, но и управлял автомобилем 25 лет без прав на вождение, сообщает полиция.

Выяснилось также, что подозреваемого разыскивали и из-за совершенных ранее преступлений. Полиция выясняет нет ли на его совести и других преступлений.