"Творение божье" воровало горючее по всей Литве

Полиция второго вильнюсского комиссариата полиции задержала вора, который в передаче ТВ помощь на телеканале TV3 назвал себя "Творением божьим".
В течение месяца подозреваемый совершил около 30 краж по всей Литве. Начато расследование.
Задержанный не только бесплатно заливал горючее, но и управлял автомобилем 25 лет без прав на вождение, сообщает полиция.
Выяснилось также, что подозреваемого разыскивали и из-за совершенных ранее преступлений. Полиция выясняет нет ли на его совести и других преступлений.
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