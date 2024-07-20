Трое жителей Шальчининкай перевозили тысячи контрабандных сигарет

Утром в четверг пограничники остановили в Шальчининкай VW Passat и Audi A6. Последним управлял водитель и ехал один пассажир. Сотрудники Государственной службы охраны границы Литвы (VSAT) обнаружили пять пакетов в салонах и багажниках автомобилей. В них найдено 5 тысяч пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусской этикеткой.