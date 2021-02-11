Третья молниеносная кража в Varlė.lt - на этот раз в Паневежисе

Представители интернет-магазина информируют, что все кражи очень похожи: совершены молниеносно, на них потребовалось меньше минуты, украдены только самые ценные товары. Ущерб предварительно оценивают в несколько десятков тысяч евро. Точный ущерб выяснится после инвентаризации.

Кража была совершена в ночь на четверг – за несколько минут до 2 ч. ночи. По данным видеозаписи, грабитель был один, он точно знал, что ему нужно и скрылся с места происшествия меньше, чем через минуту.

Вора не остановило и множество видеокамер. Представитель паневежского салона Varlė.lt Донатас Дегянис сказал, что вор взял лишь самые дорогие товары – самые дорогие Samsung и Apple.

Полиция вора на месте происшествия уже не застала.

Все кражи очень похожи, но пока нет данных, связаны ли они между собой.

Напомним, что первая кража перед Рождеством была совершена в Вильнюсе, на ул. Укмергес, 241, в магазине ShowRoom (ущерб 30 000 евро). Вторая кража была совершена в Каунасе на прошлой неделе.